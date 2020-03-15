أربيل تحجر على الوافدين من 33 دولة

2020/03/15 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مطار اربيل الدولي، يوم الأحد، فرض الحجر الصحي على الوافدين من 33 دولة خلال الأيام الثلاثين الأخيرة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وجاء في بيان للمطار ورد لشفق نيوز، انه يتم حجر اي شخص يعود من البلدان الاتية ايطاليا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، المانيا، فرنسا، اليونان، البانيا، لتوانيا، لوكسمبرغ، مالطا، هولندا، التشيك، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فنلندا، اسبانيا، السويد، البوسنة والهرسك، بريطانيا، ايرلندا، النرويج، صربيا، مونتينغرو، بلغاريا، النمسا، سويسرا، لبنان، لاتفيا.

واشار البيان الى الرحلات الجوية مستمرة من قبل الخطوط الجوية العالمية الاتية: الخطوط الجوية القطرية-الدوحة والخطوط الجوية الملكية الاردنية-عمان تتوقف في 17 اذار الجاري والخطوط الجوية النمساوية-فينا.

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