2020/03/15 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف يفرض حظر التجوال بسبب كورونا

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