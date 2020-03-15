العراق يسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/15 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأحد تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت ١١٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وتابعت أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي: ٧ حالات في بغداد / الرصافة، وحالتان في بغداد / الكرخ، وحالتان في النجف، وحالة واحدة في كل من ميسان وديالى والديوانية".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات وصل ١٢٤، و مجموع حالات الشفاء: ٢٦، ومجموع الوفيات: ٩".

ولم يشر البيان إلى 6 إصابات أعلنتها وزارة صحة إقليم كوردستان يوم الأحد في السليمانية.

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