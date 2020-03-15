تفاصيل جديدة في حادثة الطائرة العراقية العائدة من مطار خميني

2020/03/15 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: متابعة يس عراق: قالت مصادر في شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، ان هناك تفاصيل أخرى “غير معروفة” عن بطىء استجابة السلطات العراقية لحادث الاشتباه بجسم غريب على متن احدى الطائرات العائدة من مطار خميني في العاصمة الايرانية طهران.وقالت صفحة الخطوط الجوية العراقية على فيسبوك في منشور لها “قبل ساعة من […]

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