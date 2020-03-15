سومو: مساعٍ لاتفاق جديد لخفض إنتاج أوبك

2020/03/15 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عمليات المسح بالرقعة الاستكشافية الثامنة في ديالى بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت شركة التسويق النفطية (سومو)، أمس الأحد، عن مساع لإبرام اتفاق جديد لمنظمة أوبك والدول المتحالفة معها لخفض الإنتاج والسيطرة على أسعار النفط في الأسواق العالمية.وقال مدير عام الشركة علاء الياسري، إن «وزير النفط ثامر الغضبان أجرى اتصالات بعدد من وزراء النفط ...

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