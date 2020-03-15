تراجع مؤشرات الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط

2020/03/15 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسة منخفضة أمس الأحد وسط مخاوف إزاء التبعات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وسجلت مصر أكبر هبوط بينما نزل سهم أرامكو السعودية بعد أن جاءت أرباح الشركة دون التوقعات.وتوسعت دول الخليج التي أعلنت عن نحو 900 حالة إصابة بالفيروس في إجراءات احتواء انتشاره إذ ...

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