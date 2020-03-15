2020/03/15 | 22:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة: تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ابتداءً من الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة: تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ابتداءً من الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة: تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ابتداءً من الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).