2020/03/15 | 22:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب سيطرات مفاجئة في البصرة للبحث عن مطلوبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصب سيطرات مفاجئة في البصرة للبحث عن مطلوبين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصب سيطرات مفاجئة في البصرة للبحث عن مطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).