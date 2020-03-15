نائب محافظ كربلاء يعلن عن اعتقال اكثر 75 شخص من المتلاعبين بالأسعار

2020/03/15 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لمحافظ كربلاء المقدسة، جاسم الفتلاوي، اليوم الاحد، عن اعتقال اكثر من 75 شخص ممن يتلاعبون بالأسعار مستغلين حظر التجوال الذي أعلن عنه .وأضاف في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، بان “الأجهزة الأمنية مستمرة بمراقبة أسواق المواد الغذائية والفواكه والحضر واعتقال كل من تسول له نفسه استغلال الفرصة لزيادة الأسعار”.وتقدم […]

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