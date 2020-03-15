ايطاليا.. وفاة 1809 واكثر من 23 ألف مصاب بسبب كورونا

2020/03/15 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، وفاة 368 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء الدولة 23 ألف حالة.ونقلت “روسيا اليوم”، عن السلطات الإيطالية قولها، إن “368 شخصاً توفي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 1809”.وأضافت أن “عدد المصابين في البلاد تجاوز 23 ألف حالة”.[…]

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