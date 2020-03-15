2020/03/15 | 22:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مقررات خلية الأزمة برئاسة عبد المهدي بينها فرض حظر التجوال من الساعة (11ليلا) اعتباراً من يوم 17 ولغاية 24 آذار الحالي باستثناء نقل البضائع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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