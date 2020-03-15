مدير صحة الكرخ يعلن مغادرة سبعة أشخاص المستشفى بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا

2020/03/15 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير صحة الكرخ عن مغادرة سبعة من المشتبه بهم بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.وقال مدير صحة الكرخ جاسب، لطيف الحجامي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “غادرنا سبعة من المشتبه بهم بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس”.وأضاف أن “المرضى الثلاثة في مستشفى الفرات العام ينعمون بالصحة”، موجهاً رسالة إلى مواطني العاصمة […]

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