2020/03/15 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خلية الأزمة: إيقاف الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة

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