قرارت خلية الازمة بشأن كورونا وتشمل حظر التجوال والرحلات الجوية والانترنت [موسع]ؤ

2020/03/15 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 اجتماعا موسعا، مساء اليوم الاحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وبحضور وزراء الصحة والمالية والداخلية والاتصالات ومحافظ بغداد أمين بغداد ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية.

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