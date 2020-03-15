قرار مهم لوزارة التعليم بشأن الطلبة الدارسين في الخارج

2020/03/15 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عودة جميع الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج [بعثة، زمالة، إجازة ، نفقة خاصة] الى العراق.

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