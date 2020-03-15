تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 محافظات عراقية

2020/03/15 | 22:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة العراقية ، مساء اليوم الأحد تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا .وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 113 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".وتابعت أن "النتائج الموجبة ،الإصابات الجديدة، 14 موزعة كالتالي 7 حالات في بغداد الرصافة، وحالتان في الكرخ، وحالتان في النجف، وحالة واحدة في كل من ميسان وديالى والديوانية".وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات وصل 124، و مجموع حالات الشفاء 26، ومجموع الوفيات 9".

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