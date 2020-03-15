2020/03/15 | 22:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض حظر التجوال في بغداد والبصرة تعلن تسجيل ثالث اصابة بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرض حظر التجوال في بغداد والبصرة تعلن تسجيل ثالث اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فرض حظر التجوال في بغداد والبصرة تعلن تسجيل ثالث اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).