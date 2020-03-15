ارتفاع حصيلة العراق من كورونا الى 124 إصابة و9 وفيات

2020/03/15 | 22:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى ان مختبراتها فحصت ١١٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة.وأدرجت الوارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، جدولاً بالمحافظات ومناطق بغداد والاصابات الحديثة فيها.– النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي:- – ٧ […]

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