قرارات خلية الازمة حظر تجوال صارم لأسبوع وانترنت مجاني: ألزموا منازلكم

2020/03/15 | 22:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت خلية الازمة الحكومة المشكلة لمواجهة انتشار وباء كورونا في العراق، اليوم الاحد، مجموعة قرارات جديدة تؤكد فيها على حظر تجوال داخل المحافظات وايقاف حركة التنقل بين المدن المختلفة.وقال بيان للخلية أطلعت عليه “يس عراق”، انه “ومنعاً لتفاقم الأزمة الوبائية في العراق وحفاظاً على سلامة مواطنينا من المرض وانسجاماً مع توصيات […]

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