2020/03/15 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيد شحاثة تكثر التوصيفات لتوضيح معنى مصطلح ” الدولة” لكن أغلبها يتحدث عن كيان يتكون من ثلاثة عناصر هي ” مواطنون , وإقليم أو أرض, وسلطة أو مؤسسات تملك سلطة”..هذا ما يخص الفهم الشكلي أو الهيكلي للدولة.من الناحية الإجتماعية والفلسفية والسياسية, تختلف وتتوسع وتتعدد مفاهيم الدولة..وإختلافها هو في توصيف معنى ونوع ومواصفات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع الدولة واللادولة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع الدولة واللادولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).