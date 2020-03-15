الشيخ علي يتهجم على الشيخ علي الكوراني.

2020/03/15 | 22:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب فائق الشيخ علي المرجع الديني علي الكوراني في احدى تغريداته على تويتر قائلا أول مرة في حياتي سمعت باسمك وعرفتك عن بعد كانت في عام 1977م! من ذاك […]

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