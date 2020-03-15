2020/03/15 | 22:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الاحد، أن “مطار بغداد رفض هبوط طائرة عراقية قادمة من دبي وحولها وجهتها إلى مطار النجف.من جهة أخرى ذكرت مصادر أخرى أن “سبع طائرات محتجزة داخل مطار النجف لأكثر من ثلاث ساعات”.وأضافت المصادر أن “الطائرات جاءت من دبي والشارقة ومصر وغيرعا من الدول”.وبينت أن “أغلب الركاب هم عراقيون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد الدولي يرفض هبوط طائرة عراقية على مدارجها قادمة من دبي ويحولها إلى النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد الدولي يرفض هبوط طائرة عراقية على مدارجها قادمة من دبي ويحولها إلى النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).