نائب يقترح استقطاع خمسين بالمئة من رواتب المسؤولين لمكافحة كورونا

2020/03/15 | 22:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اقترح النائب هوشيار عبدالله استقطاع خمسين بالمئة من رواتب الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة لمكافحة وباء كورونا .وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر باللغتين العربية والكردية :” اقترح استقطاع ٪٥٠ من رواتب الوزراء و البرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة، وتخصيص الأموال لمكافحة #كورونا الى حين انتهاء خطر هذا الوباء.[…]

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