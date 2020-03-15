2020/03/15 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطعاً لأمرأة ملثمة أدعت انها نازحة، قالت فيه ان هناك من يسيء للنازحين.ولم يتسن لـ”يس عراق” التأكد من هوية المرأة او المنطقة النازحة منها، او المكان الذي تم تصوير المقطع فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو شكوى نازحة:العالم نسينا..أعيدوا اعراضكم الى منازلهن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو شكوى نازحة:العالم نسينا..أعيدوا اعراضكم الى منازلهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).