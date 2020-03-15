مشاهير وشخصيّات معروفة أصيبوا بالفيروس

2020/03/15 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لم تكن وجوه المشاهير والساسة والرياضيين محصنة من الإصابة بمرض “كوفيد _19”.ودون استئذان وغير مبال بحصانة يتمتع بها رجال السياسة وكبار الشخصيات العالمية، تجاوز فيروس ووهان التاجي الذي ظهر للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول في الصين مختلف فئات المجتمعات.لم يفرق بين فقير وغني، أسود وأبيض، مسلم، مسيحي، يهودي أو بوذي تجاوز كافة […]

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