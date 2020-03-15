إلقاء القبض على مريض بكورونا عائد من إيران في السليمانية

2020/03/15 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان مفارز مركز شرطة جوارجرا القت القبض على شخص عائد من ايران الى الاقليم من دون ان يكشف ذلك للفرق الصحية وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان معلومات وردت الى قوات الشرطة ان شخصا عاد من ايران الى الاقليم ولم يكشف عن ذلك للفرق الصحية.

وأوضح البيان أن مركز شرطة جوارجرا بدأت تحقيقاتها وبالتنسيق مع مستشفى علي حاجي الخاص بمرض كورونا تم القاء القبض على الشخص المذكور في داره في احد احياء مدينة السليمانية، مبينا انه تم ايداع الشخص في المستشفى الخاص بمرضى كورونا بعد ثبوت إصابته بالمرض.

وأضاف ان الشخص المصاب من مواليد 1957 وعاد من ايران في 17 شباط الماضي من دون ان يعرف نفسه للفرق الصحية.

وناشد البيان المواطنين الذين لديهم معلومات عن اي شخص عائد من ايران الاتصال بالخطوط الساخنة لشرطة السليمانية بالرقم 104 قسم شرطة النجدة و105 قسم شرطة مكافحة الاجرام.

وارتفعت الاصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 34 من ضمنها حالة وفاة وأخرى تعافي.

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