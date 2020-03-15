وجود “مسمار” في عجلة طائرة تدخل مطار بغداد وطهران في انذار”صور”

2020/03/15 | 22:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار الامام الخميني : أبلغنا عن وجود “مسمار” في عجلة الطائرة المحلقة الى بغداد وليس متفجرات نفت سلطات مطار الامام الخيمني في طهران انه تم الابلاغ عن الاشتباه بوجود قنبلة […]

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