2020/03/15 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا القيادي في تحالف القوى العراقية النائب عادل خميس المحلاوي الحكومة الى معالجة الاكتضاض في السجون وحماية السجناء من فايروس كورونا.وقال المحلاوي، اليوم الاحد، مع الوتيرة البطيئة التي تتم فيها محاولات احتواء فيروس كورونا، والأعداد الكبيرة من الاصابات التي يُعلن عنها على امتداد الكرة الارضية تضع المسؤولين في العراق جميعهم أمام مسؤولية التزام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو لمعالجة اكتضاض السجون وحماية السجناء من كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو لمعالجة اكتضاض السجون وحماية السجناء من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).