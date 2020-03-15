2020/03/15 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….أعلنت خلية الأزمة، الأحد، عن استثناء الإعلاميين والأطباء من قرار حظر التجوال في العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان لها تلقته ( المستقلة) انه “تم فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد وتعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع ابتداءً من الساعة 11 ليلاً، واعتباراً من (17 لغاية 24 آذار)”.وأضافت أنه “يستثنى الإعلاميين والأطباء والبضائع […]

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