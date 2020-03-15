حكمت الحاج - قصيد إلى حليمة (1942- 2007)

2020/03/15 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج عبر أيام شبابي الكاذبة كلهالوحتُ لها بأشعاري وأفكاريوما أسميتها اسما، وحاشاها من ذلك الوطنِهي المرأة سوى والبحرسوى نساء العالمينمرج البحرين يلتقيانفي أرض السوادرغم أنف الزمنِواليوم تعالوا انظروا (أبلى الهوى أسفاًيوم النوى بدني)ولعلني أذوي فأغدو حقيقة مثل موتهاففيمَ لومي لها بأنها الله عافاها فلو كانتبلْ تكون وكانت وطني،قد ملأتْ أياميَ بؤساً

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