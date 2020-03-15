ميثم الجنابي - صعود المرجعيات الدينية وهبوط السياسة المدنية(1-3)

2020/03/15 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي الصعود السياسي لرجل الدين وأزمة الأحزاب السياسيةإن صعود البنية التقليدية، أيا كان شكلها، هو بحد ذاته مؤشر على مستوى الانحطاط في فكرة البدائل العقلانية للمعاصرة.أما في ميدان الحياة السياسية، فان صعود القوى الدينية ومؤسساتها التقليدية هو بحد ذاته مؤشر على مدى انحطاط الفكرة المدنية بشكل عام والسياسية منها بشكل خاص.إذ لم يكن التحول السياسي في الوعي الاجتماعي صوب الرؤية الدينية (الإسلامية......

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