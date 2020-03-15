2020/03/15 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدوية_السوالمة كثيرا ما يستتلي التغيير القسري لانماطنا الحياتية المعتادة ردود أفعال غير توافقية تتسم بالقلق والخوف والعدوانية تعكس حالة الارتباك الداخلي الذي تخوضه ذاتنا في محاولة لتحقيق انسجام مع التغيرات الجديدة التي تطرحها التجربة والخبرة المعاشة بما يتناسب مع ادراكنا لها كورونا هذا الزائر الغاضب الذي مازال خاضعا للبحث والدراسة استطاع ان يخلق واقعا دراماتيكيا حول العالم واقعا مضطربا خاصة بعد تحوله الى ج......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عدوية السوالمة - أنماط سلوكية جديدة يفرضها الزائر الغاضب كورونا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عدوية السوالمة - أنماط سلوكية جديدة يفرضها الزائر الغاضب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).