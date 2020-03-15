“داعش” يأمر مقاتليه بوقف عملياتهم في المدن الأوروبية خشية إصابتهم بكورونا

2020/03/15 | 22:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن ـ وكالات: دعا تنظيم “داعش” الإرهابي مقاتليه إلى تجنب المدن الأوروبية في الوقت الحالي، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.ووجه التنظيم في أحدث الإصدارات عبر جريدته “النبأ”، تحذيرات […]

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