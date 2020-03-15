الفتلاوي: إعتقال أكثر من 75 شخص تلاعبوا بالأسعار

2020/03/15 | 22:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لمحافظ كربلاء المقدسة جاسم الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن اعتقال 75 شخص ممن يتلاعبون بالأسعار مستغلين حظر التجوال الذي أعلن عنه .وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، بان […]

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