2020/03/15 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سلطات مطار الإمام الخميني، في طهران انه “تم الابلاغ عن الاشتباه بوجود قنبلة مؤقتة داخل الطائرة التي كانت متجهة الى مطار بغداد الدولي”.مطار الإمام الخميني في بيان له أكد “انه تم ابلاغ كابتن الطائرة العراقية عن وجود “مسمار” في عجلة طائرة الركاب التي كان على متنها 136 راكباً وكانت تروم الطيران نحو مطار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مطار الإمام الخميني: أبلغنا عن وجود “مسمار” في عجلة الطائرة المحلقة إلى بغداد وليس متفجرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مطار الإمام الخميني: أبلغنا عن وجود “مسمار” في عجلة الطائرة المحلقة إلى بغداد وليس متفجرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).