محافظ ذي قار يتوعد المتلاعبين بالأسعار ومحتكري المواد الغذائية بعقوبات رادعة

2020/03/15 | 22:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ ذي قار وكالة أباذر عمر العمر, مساء اليوم الاحد, الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانوني بحق كل من يرفع أسعار المواد الغذائية أو يحتكرها.وقال العمر في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن وجه "دائرتي الامن الاقتصادي والامن الوطني باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يرفع اسعار المواد الغذائية او يحتكرها، والتشديد على متابعة الاسواق التجارية بشكل يومي، في ظل الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والتي تمثلت بتعطيل الدوام وفرض حظر التجوال".واضاف ان "خلية الازمة التي تعمل بشكل مستمر على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف من اثار وتداعيات تسجيل اصابات بفيروس كورونا، تتابع ايضا كل ما يتعلق بهذا الامر اقتصاديا ومنها ضبط الاسعار للمواد الغذائية وعدم التساهل مع كل المتلاعبين بها من افراد او تجار".واشار العمر الى ان "العديد من اهالي المحافظة ومن مختلف القطاعات كانت لهم وقفة مشرفة وداعمة لتجاوز هذه الازمة عكست الروح الوطنية والمشاركة الفاعلة في تحمل المسؤولية المشتركة تستحق الثناء والتقدير في ظل التوجيهات الحكومية بالسماح في ادخال جميع المركبات التي تحمل المواد الغذائية الى المحافظة وعدم شمولها بحظر التجوال".ودعا الجميع الى "تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في ظل هذه الظروف والتعاون المستمر في جميع المجالات من اجل تامين حماية صحة المواطنين وعدم استغلال هذه الظروف لتحقيق مصالح خاصة".

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