2020/03/15 | 22:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنفت سلطات مطار الإمام الخيمني الإيراني، مساء اليوم الأحد، أن تكون أبلغت السلطات العراقية بوجود قنبلة في طائرة عراقية أقلعت من طهران إلى العاصمة بغداد، مؤكدة أنها أبلغت عن وجود "مسمار" في عجلة الطائرة.وقالت إدارة المطار الإيراني في بيان، أوردته وسائل إعلام إيرانية "تم ابلاغ كابتن الطائرة العراقية عن وجود مسمار في عجلة طائرة الركاب التي كان على متنها 136 راكباً، وكانت تروم الطيران نحو مطار بغداد، وتم ابلاغ طاقم الطائرة العراقي بذلك قبل اقلاعها من مطار الامام الخميني في طهران".واضافت "تم ابلاغ طاقم الطائرة العراقية بوجود هذا المسمار ويجب تبديل العجلة، إلا أن الطاقم العراقي رفض ذلك وقال ان الامر لا يستدعي ذلك ولا يؤثر على هبوط الطائرة".وأبدت إدارة المطار الإيراني استغرابها من "تحول موضوع المسمار الى الاشتباه بوجود قنبلة موقوتة في الطائرة وتم الايعاز لمطار بغداد الدولي بذلك، زعماً من طاقم الطائرة العراقية ان السلطات الايرانية في مطار الامام الخميني هي من ابلغتهم بذلك وهذا عارٍ عن الصحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مطار إيراني: أبلغنا بغداد بوجود "مسمار" في عجلة الطائرة وليس قنبلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مطار إيراني: أبلغنا بغداد بوجود "مسمار" في عجلة الطائرة وليس قنبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).