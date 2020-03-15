الصحة تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم: تسجيل 14 اصابة

2020/03/15 | 22:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لهذا اليوم الاحد، لافتا الى تسجيل 14 اصابة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت ١١٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

واضافت ان "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي:- ٧ حالات في بغداد / الرصافة، حالتين في بغداد / الكرخ، حالة واحدة في ميسان، حالة واحدة في ديالى، حالة واحدة في الديوانية، حالتين في النجف".

ولفتت ان "مجموع الإصابات : ١٢٤ حالة، و مجموع حالات الشفاء: ٢٦ مجموع الوفيات: ٩ اشخاص".

واكدت وزارة الصحة والبيئة على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

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