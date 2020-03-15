ادارة الزوراء توقف جميع نشاطاتها بسبب كورونا

2020/03/15 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت ادارة نادي الزوراء اليوم الاحد، عن ايقاف نشاطات النادي الكروية ولجميع الفئات بسبب كورونا.

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