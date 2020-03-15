2020/03/15 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ادارة الزوراء توقف جميع نشاطاتها بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ بغداد
أعلنت ادارة نادي الزوراء اليوم الاحد، عن ايقاف نشاطات النادي الكروية ولجميع الفئات بسبب كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ادارة الزوراء توقف جميع نشاطاتها بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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