صحة السليمانية تعلن شفاء ثلاث حالات من كورونا

2020/03/15 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الاحد، عن شفاء ثلاث حالات جديدة من فيروس كورونا.

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