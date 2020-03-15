2020/03/15 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. فرقة العباس (عليه السلام) القتالية تطلق حملة العطاء للتعفير الجوي باستخدام الطيران المسير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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