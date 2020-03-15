2020/03/15 | 23:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تعلن تسجيل أكبر عدد من الوفيات والمصابين في يوم واحد بسبب كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تعلن تسجيل أكبر عدد من الوفيات والمصابين في يوم واحد بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تعلن تسجيل أكبر عدد من الوفيات والمصابين في يوم واحد بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).