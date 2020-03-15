لمنع انتشار فيروس كورونا.. حظر تجول في العراق لمدة أسبوع

2020/03/15 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت السلطات العراقية، الأحد، حظرا للتجول من 17 وحتى 24 مارس باستثناء نقل البضائع داخل البلاد.

وأقرت خلية إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماع، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قرار الحظر والذي جاء بعد بحث آخر التطورات التي تتعلق بانتشار المرض في البلاد.

وحظر الاجتماع عدد من الوزراء بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية.

وأسفر فيروس كورونا عن وفاة أكثر من عشرة أشخاص في العراق حتى الآن، مع تسجيل 93 إصابة، ومن بين الوفيات إمام مسجد في السليمانية كان يبلغ من العمر 70 عاماً، إضافة إلى 28 إصابة بالوباء في الإقليم الشمالي.

ويشكل وباء كورونا مصدر قلق كبير للعراقيين، خصوصا بعدما ضرب بشدة في إيران المجاورة، وقتل أكثر من 700 شخص مع تسجيل 14 ألف إصابة.

وكانت السلطات في إقليم كردستان قد فرضت حظر التجول لمدة 48 ساعة منذ يوم الجمعة، في محافظتي أربيل والسليمانية بشمال العراق، وذلك ليتسنى للفرق الطبية تأدية عملها.

وفرض حظر التجول كذلك في محافظة نينوى من منتصف ليل السبت ولمدة 48 ساعة.

ويتقاسم إقليم كردستان، كما باقي العراق، مئات الكيلومترات مع إيران، وهناك نقاط حدودية عدة لتبادل السلع ودخول الأشخاص وخروجهم، إلى جانب عشرات المعابر غير الرسمية، التي تستمر جميعها بالسماح للمسافرين بالعبور.

وتتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء، خصوصا في العتبات المقدسة لدى الشيعة، التي يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون.

وأغلقت المدارس والجامعات ودور السينما والأماكن العامة الأخرى، وتم إيقاف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها الوباء.

وتعاني البلاد من نقص مزمن في الأطباء والأدوية والمستشفيات، ويعبر العديد من العراقيين عن عدم ثقتهم بالإجراءات الطبية وعدم التعامل الجدي مع حالات الإصابة بالمرض.

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