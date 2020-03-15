الصحة تعلن عن 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 124

2020/03/15 | 23:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 124 اصابة مؤكدة في البلاد، مشيرة الى أن الحالات الجديدة السمجلة توزعت في محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف.واعلنت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) “الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاحد الموافق ١٥ آذار […]

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