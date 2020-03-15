2020/03/15 | 23:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالله بن زايد تحادث هاتفيا مع جواد ظريف كورونا يقارب بين الإمارات وإيران نصر المجالي: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير الخارجية والتعاون الشيخ عبدالله بن زايد آل […]

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