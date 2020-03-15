بعد أول إصابة كورونا.. محافظة عراقية تحظر التجوال

2020/03/15 | 23:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ الديوانية ورئيس خلية الازمة في المحافظة زهير علي الشعلان، الاحد، عن فرض حظر للتجوال ليوم واحد بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.

وقال الشعلان في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، انه "تقرر فرض حظر التجوال في عموم الديوانية ليوم غد الاثنين ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشر ليلاً لفسح المجال امام الفرق الصحية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وقيادة الشرطة للقيام بتعفير جميع مناطق المحافظة".

وأشار إلى "تعطيل الدوام الرسمي لجميع الدوائر الحكومية ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الاسبوع باستثناء دائرة الصحة والدوائر الخدمية والمصارف على ان تتخذ الاجراءات الوقائية".

وأضاف الشعلان أن "قرار خلية الازمة جاء بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة".

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