2020/03/15 | 23:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت هيأة المنافذالحدودية، عن إجراءاتها الوقائية للكشف عن فايروس كورونا المستجد بالتعاون المشترك مع المفارز الطبية المتواجدة في كافة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إجراءات صارمة لفحص الوافدين في مطار النجف الأشرف ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إجراءات صارمة لفحص الوافدين في مطار النجف الأشرف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).