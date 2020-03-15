صحيفة ايرانية تلوح بهجمات جديدة داخل العراق

2020/03/15 | 23:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]لوحت صحيفة إيرانية، مقربة من المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي، اليوم الاحد، بشن هجمات صاروخية جديدة ضد مصالح أمريكية داخل العراق، وذلك بعد يوم من ثاني استهداف لمعسكر التاجي الواقع شمال العاصمة بغداد.

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