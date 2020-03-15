الطريقة الأمثل لتنظيف بشرتك في المساء

2020/03/15 | 23:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا شك في أنك تقومين بتنظيف بشرتك يومياً قبل النوم.لكن هل تساءلت مرة عما إذا كنت تفعلين هذا بالطريقة الصحيحة؟ ربما لا، ولهذا من المفيد أن تتعلمي كيفية القيام بذلك من دون اخطاء.فهذا يسمح للبشرة بالتنفس والتجدد مع الحد من تأثير العوامل الضارة عليها بحسب (مجلة لها).1 احرصي إذاً […]

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