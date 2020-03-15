نواب: مفاوضات القوى الشيعية ليست جادة وتستنزف الوقت بالبحث في “مواصفات” رئيس الحكومة

2020/03/15 | 23:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقروا بفشلها في حسم المنصب رغم انتهاء المدة الدستورية بغداد – وعد الشمري: تواصل القوى الشيعية حواراتها بشأن اختيار رئيس الوزراء، وبرغم انتهاء المهلة الدستورية فأنها ما زالت تبحث عن المعايير المطلوبة في المرشح، وسط استمرار الخلافات وتضارب المصالح من دون إمكانية الوصول إلى حل قريب.وفيما نفت قائمة سائرون المدعومة من التيار الصدري الاتفاق ...

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